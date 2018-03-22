Согласно материалов следствия о попытке дать взятку и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун, квартиру в Вишневом Киевской области чиновнице обещали за содействие в получении средств международных организаций для закупки томографа и маммографа в городскую больницу. Супрун предлагали квартиру в качестве неправомерной выгоды несколько раз Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook Уголовное производство в деле, которым занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), было открыто 25 января 2017 года по заявлению Супрун.Согласно документу, квартира на ул. Образования, 19 в Вишневом оценивается в сумму около 490 тыс. грн.От главы Минздрава ожидали содействия в получении средств международных организаций для закупки магнито-резонансного томографа и цифрового маммографа в коммунальное учреждение "Вишневская городская больница".Предложение неправомерной выгоды поступало Супрун несколько раз, в том числе в помещении Вишневского городского совета и кабинете заместителя главы Минздрава.Постановлением суда, о котором идет речь, было решено предоставить доступ детективам НАБУ к документам фирм, фигурирующих в уголовном производстве. А также к IP-адресам, с которым происходило управление счетами в банке.14 марта Супрун рассказала, что в начале 2017 года помощник народного депутата предлагал ей взятку в виде квартиры.7 марта 2018 года "Українські новини" сообщили со ссылкой на источник, что НАБУ проводит обыски дома и на рабочем месте мэра Вишневого Киевской области Ильи Дикова в рамках уголовного производства о получении неправомерной выгоды. Обыски проводились также у помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александра Богачева.Ляшко заявил, что НАБУ проводит обыски у Богачева в рамках производства о предложении взятки Супрун.В НАБУ сообщили, что следственные действия проводят по ее заявлению. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки супрун набу выгоды неправомерной квартиру Теги: политика