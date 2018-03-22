Та степень военный готовности, которая была объявлена, уже отменена Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook "Та степень военный готовности, которая была объявлена, уже отменена", – сообщил он.При этом ВС ВСУ остаются на постоянном дежурстве."Сегодня силы и средства были приведены в боевую готовность, были готовы к отражению и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства", – подчеркнул Струтинский.Сегодня силы и средства ВС ВСУ зафиксировали провокационные действия со стороны авиации воздушно-космических сил РФ вдоль восточной и южной воздушных границ Украины.По мнению украинского командования, такие действия авиации РФ вызваны проведением командно-штабных тренировок в Воздушных силах украинской армии и с целью условной отработки блокады пролива Босфор. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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