Та степень военный готовности, которая была объявлена, уже отменена
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA
Armed Forces / Facebook "Та степень военный готовности, которая
была объявлена, уже отменена", – сообщил он.При этом ВС ВСУ
остаются на постоянном дежурстве."Сегодня силы и средства были
приведены в боевую готовность, были готовы к отражению и поражению
воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут
государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая
угроза целостности и неприкосновенности государства", – подчеркнул
Струтинский.Сегодня силы и средства ВС ВСУ зафиксировали
провокационные действия со стороны авиации воздушно-космических сил
РФ вдоль восточной и южной воздушных границ Украины.По мнению
украинского командования, такие действия авиации РФ вызваны
проведением командно-штабных тренировок в Воздушных силах
украинской армии и с целью условной отработки блокады пролива
Босфор.
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