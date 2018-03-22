Борьба за свободу находившейся в российской тюрьме Надежды Савченко была "правильной историей", отметил постпред Украины пр Совете Европы Дмитрий Кулеба. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кулеба считает, что Украине нужно "отчаянно бороться" за каждого политзаключенного украинца Фото: Dmytro Kuleba / Facebook "Юридически она – гражданин Украины, а значит, имеет право на поддержку, если попадет в беду за границей, так же, как любой другой гражданин. Политически в то время борьба за ее свободу – это была правильная история для продвижения в мире нарратива о войне России против Украины. Даже если сейчас Савченко снова похитят, мы должны извлекать ее обратно, чтобы ее дело было рассмотрено в Украине и ответственность она несла в Украине за преступление, которое она планировала против Украины", – написал он.По словам Кулебы, "отчаянно бороться" Украине необходимо за каждого политзаключенного украинца и в России, и на оккупированных территориях."Все они должны вернуться домой", – считает постпред Украины при Совете Европы. https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10156148312798389 15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.22 марта в ходе заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали.Савченко, которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", попала в плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года в Луганской области, а затем была вывезена в РФ. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал Надежду Савченко виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области, покушении на убийство и незаконном пересечении российской границы, приговорив к 22 годам лишения свободы.Российских военных Ерофеева и Александрова задержали в мае 2015 года в Луганской области во время боестолкновения с подразделением Вооруженных сил Украины. 18 апреля 2016 года Голосеевский райсуд Киева признал их виновными в ведении агрессивной войны на территории Украины, участии в террористической организации и совершении теракта и приговорил к 14 годам лишения свободы.В мае 2016 года ее обменяли на российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых задержали в мае 2015 года в Луганской области во время боестолкновения с подразделением Вооруженных сил Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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