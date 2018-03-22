Мемориально-музейному комплексу будет передано земельные участки от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5

Об этом сообщает пресс-служба КГГА .

Согласно решению Киевсовета будут внесены изменения в «Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года» и Концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города.

В частности, мемориально-музейному комплексу будут переданы земельные участки от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5.

"А именно: 0,535 га и 0,594 га в Печерском и 0,227 га - в Шевченковском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти участки расположены в пределах исторического центра и ареала Киева и, согласно госкадастру, относятся к землям историко-культурного назначения.

Напомним, победителями конкурса "Мемориал героев Небесной сотни" стали львовские архитекторы Ирина Волынец и Мария Процик.