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"У вас там школа придурков?" Сакварелидзе назвал дискредитацией заявления о задержании в метро активиста "Руху новых сил" со взрывчаткой
22.03.2018 23:32
Проблема нардепа Антона Геращенко, связавшего задержание мужчины с тротиловой шашкой с деятельностью "Руху нових сил", в том, что ему никто не верит. Такое мнение высказал один из руководителей политсилы Давид Сакварелидзе. Сакварелидзе предрек Антону Геращенко политическое забвение Фото: David Sakvarelidze / Facebook .Сообщение парламентария от "Народного фронта" Антона Геращенко, заявившего, что мужчина, которого 22 марта полицейские задержали в метро с 200 г взрывчатки, бывал в офисе "Руху нових сил", Сакварелидзе назвал "дешевой попыткой"."Антон, у вас там, что, школа придурков в "Народном фронте" и БПП?" – задался вопросом экс-замгенпрокурора.По его мнению, информация является "вбросом" и реагировать на него РНС не стоит."Мы понимаем, что таким образом вы пытаетесь дискредитировать наши мирные марши, сделать так, чтобы люди испугались, но проблема в том, что вам никто уже не верит. Продолжайте в том же духе и совсем скоро вы отправитесь на политическую свалку", – заявил Сакварелидзе.
https://www.facebook.com/davit.sakvarelidze/posts/10155321490585233
Утром 22 марта в киевском метро полицейские задержали пассажира, который вез в рюкзаке 100-граммовую тротиловую шашку, 100 г пластида и детонаторы.Геращенко сообщил, что фамилия задержанного – Гресик, и он некторое время жил в палаточном городке оппозиции у Верховной Рады.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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