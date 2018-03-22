Сводка Новостей
- Киевсовет присвоил аэропорту Жуляны имя авиаконструктора Игоря Сикорского
- Савченко останется на ночь в СБУ
- Додон создал организацию для борьбы с "вирусами морального релятивизма, атеизма и материализма"
- Марка Цукерберга вызвали в Европарламент
- "У вас там школа придурков?" Сакварелидзе назвал дискредитацией заявления о задержании в метро активиста "Руху новых сил" со взрывчаткой
|"У вас там школа придурков?" Сакварелидзе назвал дискредитацией заявления о задержании в метро активиста "Руху новых сил" со взрывчаткой
|22.03.2018 23:32
|
https://www.facebook.com/davit.sakvarelidze/posts/10155321490585233
Утром 22 марта в киевском метро полицейские задержали пассажира, который вез в рюкзаке 100-граммовую тротиловую шашку, 100 г пластида и детонаторы.Геращенко сообщил, что фамилия задержанного – Гресик, и он некторое время жил в палаточном городке оппозиции у Верховной Рады.
Поделитесь статьей с друзьями