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|Армия не уходит: Путин заявил, что у Зеленского нет политической воли развести войска
|11.10.2019 20:39
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Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов.
Передает российское издание
По словам Путина, из ОРДЛО несколько раз сигнализировали о готовности к разведению сил - "запускали белую ракету". Путин считает, что власть Украины должна проявить "политическую волю".
10 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".
Отметим, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 9 октября вооруженных нацбатовцев без знаков различия и сотрудников полиции на участке разведения в Золотом. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.
Помимо полицейских, наблюдатели зафиксировали четыре гражданских автомобиля и один фургон, в каждом из которых пребывали как минимум четыре человека в военной форме без знаков различия.
Наблюдатели видели около 30 вооруженных полицейских, около 30 вооруженных сотрудников Государственной пограничной службы Украины, около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины и два бронеавтомобиля (КрАЗ Кугуар, на одном был установлен крупнокалиберный пулемет) на северном крае участка разведения, а также одну бронированную санитарную машину (МТ-ЛБ-С) и 15 военных грузовиков близко блокпоста ВСУ севернее участка разведения.