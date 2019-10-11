Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов.

Передает российское издание ТАСС .

"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит".

По словам Путина, из ОРДЛО несколько раз сигнализировали о готовности к разведению сил - "запускали белую ракету". Путин считает, что власть Украины должна проявить "политическую волю".

"Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - добавил глава российского государства.

10 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".

Отметим, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 9 октября вооруженных нацбатовцев без знаков различия и сотрудников полиции на участке разведения в Золотом. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

Помимо полицейских, наблюдатели зафиксировали четыре гражданских автомобиля и один фургон, в каждом из которых пребывали как минимум четыре человека в военной форме без знаков различия.

"Указанные транспортные средства на большой скорости двигались в направлении блокпоста Вооруженных сил Украины на северном краю участка разведения в районе Золотого. На блокпосте команда СММ зафиксировала присутствие примерно 80 невооруженных лиц (мужчин в возрасте от 20 до 30 лет), из которых около 25 были в военных формах, с государственными флагами Украины и плакатом с надписью "Мы останемся в Золотом", — отметили в ОБСЕ.

Наблюдатели видели около 30 вооруженных полицейских, около 30 вооруженных сотрудников Государственной пограничной службы Украины, около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины и два бронеавтомобиля (КрАЗ Кугуар, на одном был установлен крупнокалиберный пулемет) на северном крае участка разведения, а также одну бронированную санитарную машину (МТ-ЛБ-С) и 15 военных грузовиков близко блокпоста ВСУ севернее участка разведения.

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