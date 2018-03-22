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|Марка Цукерберга вызвали в Европарламент
|22.03.2018 23:41
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В ЕС ожидают раскрытия информации о том, как посторонними лицами использовались данные пользователей FacebookВ Европейский парламент пригласили основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений относительно громкой утечки персональных данных пользователей.
Марк Цукерберг. Фото: wbur.org
Об этом 22 марта сообщил председатель Европарламента Антонио Таяни после своего выступления на саммите ЕС, передает Интерфакс-Украина.
"Чтобы он мог дать объяснения по поводу случившегося. И особенно, чтобы он нам сказал, что планирует сделать для предотвращения использования данных, находящихся в распоряжении Facebook, таким образом, при котором не уважается свобода пользователей", - сказал Таяни, добавив, что приглашение Цукербергу было направлено 20 марта вечером.
По его словам, в ЕС ожидают раскрытия информации о том, как посторонними лицами использовались данные пользователей Facebook, которые были получены с помощью несанкционированного доступа.
В частности, европейцев интересует, использовались ли эти данные во время президентских выборов в США в 2016 году и во время референдума по выходу Великобритании из состава ЕС, чтобы повлиять на выбор граждан.
Напомним, что по масштабным расследованиям журналистов, компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.
На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.
За последние дни акции Facebook на фондовой бирже упали на 8%, а глава корпорации Марк Цукерберг потерял более $ 6 млрд.