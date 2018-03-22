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|Додон создал организацию для борьбы с "вирусами морального релятивизма, атеизма и материализма"
|22.03.2018 23:48
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https://www.facebook.com/dodon.igor1/posts/1978364962404388
"Во встрече приняли участие видные общественные, политические и религиозные лидеры из восьми стран: Молдовы, России, Греции, Сербии, Черногории, США, Франции, Испании", – подчеркнул Додон.Он добавил, что "десятки значимых представителей многих других стран от Великобритании до Мексики" выразили солидарность с целями создателей "Друзей православия".Социалист Додон победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Его инаугурация прошла 24 декабря. Он неоднократно критиковал ассоциацию с Европейским союзом и выступал за стра
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