Президент Молдовы Игорь Додон на горе Афон в Греции учредил организацию "Друзья православия". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Во встрече приняли участие общественные, политические и религиозные лидеры из восьми стран Фото: Igor Dodon / Facebook Он отметил, что цель организации – "показать глубину православия и красоту Афона лидерам современного мира, зараженного вирусами морального релятивизма, атеизма и материализма". https://www.facebook.com/dodon.igor1/posts/1978364962404388 "Во встрече приняли участие видные общественные, политические и религиозные лидеры из восьми стран: Молдовы, России, Греции, Сербии, Черногории, США, Франции, Испании", – подчеркнул Додон.Он добавил, что "десятки значимых представителей многих других стран от Великобритании до Мексики" выразили солидарность с целями создателей "Друзей православия".Социалист Додон победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Его инаугурация прошла 24 декабря. Он неоднократно критиковал ассоциацию с Европейским союзом и выступал за стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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