Савченко останется на ночь в СБУ Меру пресечения Савченко выберут завтра Лишенная неприкосновенности народный депутат Надежда Савченко ночь с 22 на 23 марта проведет в здании управления Службы безопасности Украины в Киеве. Фото: strana.ua Об этом рассказали адвокаты парламентария в эфире телеканала 112 Украина. Адвокат Дмитрий Бугай рассказал о деталях громкого дела. Так, к ходатайству об аресте Савченко было добавлено 240 листов приложений. Защитники пообещали "всю ночь писать возражения на сегодняшнее задержание Савченко и на удовлетворение ходатайства об аресте". Напомним, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности , задержание и арест Надежды Савченко. Впоследствии нардепу сообщили о подозрении и задержали. Генпрокуратура хочет просить суд арестовать Савченко без альтернативы залога

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