Погода, Новости, загрузка...
Савченко останется на ночь в СБУ
22.03.2018 23:49
Савченко останется на ночь в СБУ
Меру пресечения Савченко выберут завтра
Лишенная неприкосновенности народный депутат Надежда Савченко ночь с 22 на 23 марта проведет в здании управления Службы безопасности Украины в Киеве.
Савченко останется на ночь в СБУ Фото: strana.ua

Об этом рассказали адвокаты парламентария в эфире телеканала 112 Украина.

Адвокат Дмитрий Бугай рассказал о деталях громкого дела. Так, к ходатайству об аресте Савченко было добавлено 240 листов приложений.

Защитники пообещали "всю ночь писать возражения на сегодняшнее задержание Савченко и на удовлетворение ходатайства об аресте".

Напомним, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Впоследствии нардепу сообщили о подозрении и задержали.

  • Генпрокуратура хочет просить суд арестовать Савченко без альтернативы залога
  • Савченко задержали в кулуарах Рады - ВИДЕО
  • Рада сняла неприкосновенность с Савченко

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить