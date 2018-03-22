На переименование аэропорта Жуляны дали согласие его коллектив и три профильных комиссии Киевсовета. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аэропорт Жуляны назвали в честь Сикорского Фото: Аеропорт Київ - Аэропорт Киев Жуляны / Facebook Докладчиком по данному вопросу выступил зампредседателя КГГА Алексей Резников."Мы прошли все процедуры по присвоению аэропорту Киев (Жуляны) имени авиаконструктора Сикорского. Мы получили согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения", – сказал он.Теперь аэропорт будет называться КП "Международный аэропорт Киев (Жуляны) имени Игоря Сикорского".Игорь Сикорский – американский авиаконструктор украинского происхождения. Он был основателем компании Sikorsky Aircraft, автор самолетов-гигантов, в том числе Sikorsky S-29-A, конструктор первого в США самолета-амфибии.Учась в Киевском политехническом институте, Сикорский спроектировал и построил несколько вертолетов, самолетов-бипланов. Идею вертолета ему навеяли рисунки воздушного винта Леонардо да Винчи. В 1908–1912 годах построил в Киеве шесть моделей самолетов и вертолет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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