Джон Дауд объявил об уходе из юридической команды президента США Дональда Трампа из-за разногласий по поводу тактики поведения в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. Вчера 23.43 | комментариев: Дауд не соглашался с резкими оценками Трампа Фото: EPA Дауд подтвердил свой уход, пожелав удачи президенту.Источник издания сообщил, что адвокат разошелся с Трампом во взглядах на тактику поведения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.Дауд советовал максимально сотрудничать со следователями.В январе 2018 года глава Белого дома заявил, что готов под присягой дать показания по делу.Его юристы, по данным The New York Times, не советовали давать показания в виде интервью в офисе Мюллера.В марте Трамп сделал несколько резких замечаний в адрес команды Мюллера. Он заявил, что расследование основано на мошеннических действиях его соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон и призвал следователей прекратить "охоту на ведьм".По словам собеседника газеты, разрыв президента с ведущим юристом стал неизбежным еще на выходных.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября республиканец Трамп был избран президентом США. 10 декабря ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.20 января 2017 года Трамп официально вступил в должность.В мае Мюллер приступил к расследованию возможных связей между российским правительством и штабом Трампа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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