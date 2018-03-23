Сводка Новостей
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|Палата представителей США одобрила бюджет на 2018 год с выделением Украине $620 млн
|23.03.2018 00:12
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https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/1704693776240514
Проект бюджета еще должен одобрить Сенат и подписать президент США Дональд Трамп.В декабре 2017 года власть американского президента предлагала направить Украине на военные нужды $350 млн. 1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin.
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