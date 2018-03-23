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Палата представителей США одобрила бюджет на 2018 год с выделением Украине $620 млн
23.03.2018 00:12
Согласно финансовому документу, который утвердила Палата представителей Конгресса США, Украина в этом году получит $200 млн военной помощи. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.40 | комментариев: Проект бюджета еще должен рассмотреть Сенат Фото: EPA Решение поддержали 256 конгрессменов, 167 выступили против.В документе предусмотрели $620,7 млн на помощь Украине, в том числе $200 млн – на военные цели (закупку оборонительного оружия, обучение силовиков, логистику и прочее).Посольство Украины в США отметило в Facebook, что объем выделенных Киеву средств на 2018 год в общем на $60 млн превышает прошлогоднюю смету.
https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/1704693776240514
Проект бюджета еще должен одобрить Сенат и подписать президент США Дональд Трамп.В декабре 2017 года власть американского президента предлагала направить Украине на военные нужды $350 млн. 1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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