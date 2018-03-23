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Сейм Латвии одобрил поправки к закону о переходе русскоязычных школ на латышский язык
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23.03.2018 00:20
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Согласно принятому Сеймом Латвии закону, переход школ национальных
меньшинств к обучению на латышском языке будет осуществляться
постепенно, завершится этот процесс в 2021/2022 учебном году. Вчера
23.59 | комментариев: Поправки к закону об образовании поддержали
58 депутатов, 18 проголосовали против Фото: saeima.lv Планируется,
что переход к обучению на латышском языке будет осуществляться
постепенно и завершится в 2021/2022 учебном году."Изменения не
должны рассматриваться как угроза сохранению идентичности
меньшинств. Никто не хочет лишать детей своего родного языка,
и школы будут продолжать изучать литературу, культуру и язык
меньшинств", – говорится в сообщении.По результатам исследования
"Положение языка в Латвии: 2010 – 2015 годы", 39% молодежи из числа
латвийских меньшинств хорошо говорят на латышском языке, 22%
говорят, что либо овладели навыками латышского, либо плохо его
знают. Данные исследований также показывают, что около 70%
населения Латвии считает: изучать предметы на латышском языке
представителям нацменьшинств нужно начинать в детском саду и
начальной школе.Как пишет местное издание Delfi, поправки к закону
об образовании поддержали 58 депутатов, 18 проголосовали
против.Всего в Латвии действуют 168 начальных и 108 средних школ,
где обучение проходит на русском языке.При этом, по данным
минобразования, с 2009-го по 2016 год доля учеников, которые
сдавали выпускные экзамены на латышском языке, выросла с 60% до
85%.
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