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|"У вас там школа придурков?" Сакварелидзе назвал дискредитацией заявления о задержании в метро активиста "Руху нових сил" со взрывчаткой
|23.03.2018 00:28
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https://www.facebook.com/davit.sakvarelidze/posts/10155321490585233
Утром 22 марта в киевском метро полицейские задержали пассажира, который вез в рюкзаке 100-граммовую тротиловую шашку, 100 г пластида и детонаторы.Геращенко сообщил, что фамилия задержанного – Гресик и он некоторое время жил в палаточном городке оппозиции у Верховной Рады.
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