Проблема нардепа Антона Геращенко, связавшего задержание мужчины с тротиловой шашкой с деятельностью "Руху нових сил", в том, что ему никто не верит. Такое мнение высказал один из руководителей политсилы Давид Сакварелидзе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.09 | комментариев: Сакварелидзе предрек Антону Геращенко политическое забвение Фото: David Sakvarelidze / Facebook .Сообщение парламентария от "Народного фронта" Антона Геращенко, заявившего, что мужчина, которого 22 марта полицейские задержали в метро с 200 г взрывчатки, бывал в офисе "Руху нових сил", Сакварелидзе назвал "дешевой попыткой"."Антон, у вас там что, школа придурков, в "Народном фронте" и БПП?" – задался вопросом экс-замгенпрокурора.По его мнению, информация является "вбросом" и реагировать на нее РНС не стоит."Мы понимаем, что таким образом вы пытаетесь дискредитировать наши мирные марши, сделать так, чтобы люди испугались, но проблема в том, что вам никто уже не верит. Продолжайте в том же духе – и совсем скоро вы отправитесь на политическую свалку", – заявил Сакварелидзе. https://www.facebook.com/davit.sakvarelidze/posts/10155321490585233 Утром 22 марта в киевском метро полицейские задержали пассажира, который вез в рюкзаке 100-граммовую тротиловую шашку, 100 г пластида и детонаторы.Геращенко сообщил, что фамилия задержанного – Гресик и он некоторое время жил в палаточном городке оппозиции у Верховной Рады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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