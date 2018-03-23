Нервно-паралитическое вещество, входящее в группу "Новичок", которое использовалось для отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля, производилось в РФ, заверила премьер Великобритании Тереза Мэй канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры встретились на саммите ЕС в Брюсселе Фото: EPA Согласно выводам лидеров, "нет никакого другого правдоподобного объяснения, кроме того, что за атаку несет ответственность российское государство".Мэй также сообщила, что ученые лаборатории в Портон-Даун подтвердили использование для покушения нервно-паралитического вещества, входящего в группу "Новичок". Специалисты уверены, что агент производился в России.Мэй, Меркель и Макрон договорились "направить жесткое европейское письмо в ответ на действия России".До этого спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что агент "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Мэй пытается убедить лидеров стран ЕС выслать российских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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