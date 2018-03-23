Съемочная группа "Громадського" 22 марта сопровождала внефракционного нардепа Надежду Савченко с 7.00 до момента задержания в центре Киева. Телеканал разместил в YouTube наиболее любопытные эпизоды. В частности, поездку сестер Савченко на базар за гранатами, которые она потом продемонстрировала на заседании регламентного комитета Верховной Рады. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Савченко обвинили в планировании терактов Фото: ЕРА 22 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, и дала согласие на ее арест.Нардепа задержали и отвели на допрос в СБУ.Предположительно, заседание суда по избранию меры пресечения Савченко пройдет 23 марта.видео Видео: Громадське Телебачення / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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