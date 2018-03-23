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|Здание Верховной Рады окрасилось в красный цвет
|23.03.2018 01:08
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https://www.facebook.com/lenasotnik/posts/1832067233472392
Красную подсветку приурочили к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Кроме того, в верхней части здания Рады появилась надпись "Победим туберкулез вместе".Всемирный день борьбы c туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта. Эта дата выбрана потому, что в этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.
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