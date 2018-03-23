В честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом вечером 22 марта здание украинского парламента подсветили красным цветом. В верхней части здания появилась надпись "Победим туберкулез вместе" Фото: Lena Sotnyk / Facebook https://www.facebook.com/lenasotnik/posts/1832067233472392 Красную подсветку приурочили к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Кроме того, в верхней части здания Рады появилась надпись "Победим туберкулез вместе".Всемирный день борьбы c туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта. Эта дата выбрана потому, что в этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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