В посольстве Японии в Украине сообщили, что не признают попытки
изменения статус-кво в Крыму силовыми методами. Президентские
выборы в РФ прошли 18 марта Фото: EPA (архив) "Япония не признает
незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года,
следовательно соответственно и не считает действительным проведение
в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации
18 марта 2018 года", – говорится в сообщении.В посольстве отметили,
что официальный Токио поддерживает территориальную целостность и
суверенитет Украины и "не признает попытки изменения статус-кво
силовыми методами".Президентские выборы в РФ прошли 18
марта. После обработки 99,84% протоколов избирательных
комиссий действующий президент Владимир
Путин лидирует с 76,66% голосов. По данным ЦИК
РФ, в оккупированном Крыму за него проголосовало 92,15%
избирателей.19 марта председатель Меджлиса крымскотатарского народа
Рефат Чубаров заявил, что более 90% крымских татар в Крыму
проигнорировали выборы президента России.Украина и ее международные
партнеры не признают выборы президента России в оккупированном
Крыму, заявил украинский президент Петр Порошенко.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира