Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что "нет другого правдоподобного объяснения" отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля, кроме как набег со стороны властей РФ. Туск сообщил, что в ЕС поддерживают версию Великобритании Фото: Donald Tusk / Twitter "Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что, скорее только, Россия ответственна за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения", – говорится в сообщении. #EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 березня 2018 р. 22 марта на саммите в Брюсселе премьер Великобритании Тереза Мэй рассказала лидерам ЕС, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое использовали для нападения, производилось в РФ. В Кремле эту информацию опровергали.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Мэй пытается убедить лидеров стран ЕС выслать российских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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