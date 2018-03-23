Введение дополнительных торговых пошлин со стороны США в посольстве
Китая в Вашингтоне назвали "типичным протекционистским шагом".
Китай планирует "сражаться до конца" в вопросе торговых споров с
США Фото: EPA По мнению дипломатов, США проигнорировали
"рациональные призывы" со стороны китайских коллег."Это типичный
односторонний протекционистский шаг. Китай крайне разочарован и
решительно выступает против такого действия", – подчеркивается
в обращении.Посольство заверило, что Китай готов принять ответные
меры."Если США инициируют торговую войну, Китай будет сражаться до
конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми
способами", – резюмировали дипломаты.22 марта глава Белого
дома Дональд Трамп поручил офису торгового представителя США и
министерству финансов составить план введения новых пошлин на
товары из Китая. Таким образом он хочет сократить "гигантский
торговый дефицит" в отношениях с Пекином.
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