О причастности Кремля к утечке личных данных 50 млн пользователей Facebook, которую организовала британская компания Cambridge Analytica, можно будет говорить только после завершения аудита, пояснил основатель соцсети Марк Цукерберг. Цукерберг готов выступить в Конгрессе США Фото: EPA По его словам, об этом можно будет сказать только после завершения аудита."Ничего из того, что мы пока делали внутри компании, не выявило такой связи. Это не значит, что связи не существует, но мы ее пока не нашли", – уточнил Цукерберг.Он заверил, что готов выступить в Конгрессе США по всем делам связанным с соцсетью, хотя и считает себя "не самым лучшим источником"."В нашей компании есть люди, вся работа которых заключается в решении проблем, касающихся соблюдения законов или других аналогичных проблем. И они намного лучше осведомлены о деталях", – пояснил он.До этого Цукерберг пообещал, что работу Facebook усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей.19 марта газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и могла помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США. Компания якобы моделировала поведение пользователей соцсети и показывала им релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. "Медуза" писала, что Cambridge Analytica была создана в 2013 году при участии американского миллиардера Роберта Мерсера, одного из главных доноров предвыборного штаба Трампа. Вице-президент компании – Стив Бэннон, прежний руководитель популярного между ультраправых консервативного сайта Breitbart и экс-советник Трампа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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