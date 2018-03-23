Завершив свою работу на посту государственного секретаря США, Рекс Тиллерсон планирует уехать в Техас. Тиллерсон попросил сотрудников Госдепа "проявлять доброту в отношении ближнего" Фото: EPA Тиллерсон попросил сотрудников ведомства ежедневно "проявлять доброту в отношении ближнего" и предупредил, что Вашингтон "может быть очень подлым городом"."Но вам не обязательно участвовать в этом. Каждый из нас должен самостоятельно выбирать, кем хочет стать", – отметил он.По данным "Голоса Америки", передав дела и закончив все необходимые формальности, Тиллерсон уедет в Техас, откуда он родом.13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в Сенате США. С 31 марта временно исполнять обязанности госсекретаря будет первый заместитель Тиллерсона Джон Салливан.Бывший глава нефтяной корпорации ExxonMobil возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. Трамп признавался, что у них с Тиллерсоном были разногласия по вопросам внешней политики. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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