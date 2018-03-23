Завершив свою работу на посту государственного секретаря США, Рекс
Тиллерсон планирует уехать в Техас. Тиллерсон попросил сотрудников
Госдепа "проявлять доброту в отношении ближнего" Фото: EPA
Тиллерсон попросил сотрудников ведомства ежедневно "проявлять
доброту в отношении ближнего" и предупредил, что Вашингтон "может
быть очень подлым городом"."Но вам не обязательно участвовать в
этом. Каждый из нас должен самостоятельно выбирать, кем хочет
стать", – отметил он.По данным "Голоса Америки", передав
дела и закончив все необходимые формальности, Тиллерсон уедет в
Техас, откуда он родом.13 марта президент США Дональд
Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с поста
госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего
должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в
Сенате США. С 31 марта временно исполнять обязанности госсекретаря
будет первый заместитель Тиллерсона Джон Салливан.Бывший глава
нефтяной корпорации ExxonMobil возглавлял Госдеп с февраля
2017 года. Трамп признавался, что у них с Тиллерсоном
были разногласия по вопросам внешней политики.
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