|
Вице-спикер Госдумы РФ готов "дать в морду" журналисту, который обвинил Жириновского в домогательствах
|
23.03.2018 06:28
|
Журналист телеканала "Настоящее время" Ренат Давлетгильдеев 22
марта рассказал, что его "лапал за жопу" руководитель ЛДПР Владимир
Жириновский. Вице-спикер Госдумы РФ от фракции ЛДПР Игорь Лебедев
сообщил, что его политсила проконсультируется у юристов, как
ответить на заявление. Лебедев хочет, чтобы журналист "понес
наказание" Фото: Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) /
Facebook По словам депутата, если бы журналист сказал ему подобное
"во дворе на улице", то он "дал в морду сразу и без
разговоров".Лебедев отметил, что ЛДПР проконсультируется, какие
юридические шаги предпринять, "чтобы человек, оклеветавший лидера
партии, понес за это наказание".22 марта Давлетгильдеев рассказал,
что в 2006 году помощники Жириновского пытались увезти его в
сауну."Сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так,
что руки тряслись с диктофоном", – признался журналист.В
феврале 2018 года другого члена парламентской фракции ЛДПР Леонида
Слуцкого обвинили в домогательствах три журналистки.В марте
комиссия Госдумы по этике объявила, что не нашла нарушений в
поведении депутата, после чего ряд СМИ объявили бойкот
законодательному органу.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира