В Кабмине считают, что экспортный потенциал страны расширится, если начать продавать компоненты донорской крови и препараты, изготовленные из донорской крови и ее компонентов.

Согласно действующему законодательству, компоненты и препараты донорской крови разрешается продавать за пределами Украины только при условии, что имеющиеся запасы полностью обеспечивают потребность в них со стороны населения Украины, пишет портал Медпросвещение.

Как рассказали в правительстве, ссылаясь на данные Минздрава, в Украине пока не только хватает донорской крови для обеспечения внутренних потребностей, но есть и остатки.

Именно те остатки правительство и предлагает продавать.

"Согласно информации Минздрава, имеющиеся остатки сырья у станций переливания крови и центров крови Украины, а также имеющиеся производственные мощности и остатки готовой и незавершенной продукции покрывают объемы обязательного обеспечения потребностей охраны здоровья населения Украины в препаратах донорской крови", - говорится в сообщении Кабмина.

Правительство считает это решение очень прогрессивным и оценивает его положительно.

"Принято распоряжение разработано во исполнение требований части третьей статьи 22 Закона Украины "О донорстве крови и ее компонентов".

Принятие документа не только позволит расширить экспортный потенциал Украины, но и будет помогать увеличению объемов производства лекарственных средств", - заявляют в Кабинете Министров.

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