Сводка Новостей
- Курс гривны к евро снизился до 32,33 грн/€
- Цукерберга пригласили на ковёр в Европарламент из-за скандала с Facebook
- 12 евродепутатов раскритиковали Юнкера за то, что он не упомянул про аннексию Крыма, поздравляя Путина с победой на выборах
- Белый дом приостановил действие пошлин на металлы для некоторых стран, но не для Украины
- Гройсман придумал продавать кровь украинцев за валюту - казна пуста
|Белый дом приостановил действие пошлин на металлы для некоторых стран, но не для Украины
|23.03.2018 07:02
|
Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на металлы для Евросоюза и ряда других стран.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно.
Указ начинает действовать с 23 марта. "Для следующих стран действие тарифов приостанавливается до 1 мая: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика, страны ЕС и Южная Корея", — говорится в заявлении Белого дома.
Отмечается, что до 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США.
После этого Трамп может продлить отказ от пошлин в зависимости от статуса дискуссии. Как сообщалось, основные биржи КНР в пятницу утром открылись резким падением на фоне решения Трампа по пошлинам.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития Украины принимает меры,
чтобы украинская продукция была исключена из-под действия вводимых
США ограничительных мер на металлургическую продукцию.