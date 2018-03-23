Депутаты Европейского парламента от Швеции, Литвы, Чехии, ФРГ, Польши, Нидерландов и Бельгии напомнили главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру об "уважении суверенитета Украины". Юнкер 20 марта поздравлял президента РФ Владимира Путина с переизбранием. Юнкер надеется на позитивные отношения между ЕС и РФ Фото: EPA "Мы, члены Европейского парламента и Группы друзей европейской Украины, хотим передать вам, что сожалеем о том, как именно вы поздравили президента Путина после так называемых выборов в России", – отметили евродепутаты.Также они заявили, что "полное уважение территориальной целостности и суверенитета Украины – это именно то, что ЕС ожидает от России". a dozen MEPs have written to @JunckerEU questioning the way he congratulated #Putin after his election win & noted that he missed an opportunity to remind the leader of #Russia about the illegal annexation & occupation of #Crimea. #Ukraine pic.twitter.com/XpBOrQg7Oj — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 22 марта 2018 г. Подписали обращение 12 евродепутатов: немка Ребекка Хармс, чехи Михаэла Соидрова и Павел Свобода, литовцы Антанас Гуога, Бронис Роп и Пятрас Ауштрявичюс, шведы Ларс Адактуссон и Анна Мария Корацца Бильдт, эстонец Тунне Келам, полячка Анна Фотыга, голландец Ханс ван Баален и бельгиец Марк Демесмаэкер.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов.Юнкер в поздравлении главы Кремля от 20 марта отмечал, что "позитивные отношения между ЕС и РФ имеют решающее значение для безопасности континента". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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