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|12 евродепутатов раскритиковали Юнкера за то, что он не упомянул про аннексию Крыма, поздравляя Путина с победой на выборах
|23.03.2018 07:22
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a dozen MEPs have written to @JunckerEU questioning the way he congratulated #Putin after his election win & noted that he missed an opportunity to remind the leader of #Russia about the illegal annexation & occupation of #Crimea. #Ukraine pic.twitter.com/XpBOrQg7Oj— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 22 марта 2018 г.
Подписали обращение 12 евродепутатов: немка Ребекка Хармс, чехи Михаэла Соидрова и Павел Свобода, литовцы Антанас Гуога, Бронис Роп и Пятрас Ауштрявичюс, шведы Ларс Адактуссон и Анна Мария Корацца Бильдт, эстонец Тунне Келам, полячка Анна Фотыга, голландец Ханс ван Баален и бельгиец Марк Демесмаэкер.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов.Юнкер в поздравлении главы Кремля от 20 марта отмечал, что "позитивные отношения между ЕС и РФ имеют решающее значение для безопасности континента".
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