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Курс гривны к евро снизился до 32,33 грн/€
23.03.2018 07:29
Курс гривны к доллару вырос на три копейки, к евро – снизился на четыре. Курс валют на 23 марта Фото: ЕРА Курс гривны к доллару подорожала на три копейки – с 26,28 до 26,25 грн/$.Гривна к евро подешевела на четыре копейки – с 32,29 до 32,33 грн/€.Курс национальной валюты к российскому рублю снизился на пять копеек – с 4,57 до 4,62 грн/10 руб.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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