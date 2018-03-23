Сводка Новостей
- Курс гривны к евро снизился до 32,33 грн/€
- Цукерберга пригласили на ковёр в Европарламент из-за скандала с Facebook
- 12 евродепутатов раскритиковали Юнкера за то, что он не упомянул про аннексию Крыма, поздравляя Путина с победой на выборах
- Белый дом приостановил действие пошлин на металлы для некоторых стран, но не для Украины
- Гройсман придумал продавать кровь украинцев за валюту - казна пуста
|Курс гривны к евро снизился до 32,33 грн/€
|23.03.2018 07:29
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