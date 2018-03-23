Сводка Новостей
- Под прикрытием шоу для патриотов, Порошенко в поте лица "пахает" на "Большую сделку" и Трампа-Путина
- В украинской разведке сообщили, что у воюющих на Донбассе россиян массово изымают паспорта
- Иванка Трамп сняла клип про сакуры в снегу под окнами президента США. Видео
- 12 евродепутатов раскритиковали Юнкера за то, что он не упомянул об аннексии Крыма, поздравляя Путина с победой на выборах
- В Австралии на побережье выбросилось 150 дельфинов-гринд
|Беспилотник ВВС США провел очередную разведку на Донбассе и вблизи Крыма
|23.03.2018 07:53
|
Поделитесь статьей с друзьями