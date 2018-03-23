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В Австралии на побережье выбросилось 150 дельфинов-гринд
23.03.2018 08:25
В живых остались только 15 особей, они находятся на мелководье. Сотрудники природоохранных служб рассчитывают, что вечером с приливом дельфины уйдут в океан. Практически все выбросившиеся на берег гринды погибли Фото: Parks and Wildlife / Twitter В живых остались только 15 особей, они находятся на мелководье. Сотрудники природоохранных служб рассчитывают, что вечером с приливом дельфины уйдут в океан.Специалисты и волонтеры убирают туши погибших животных. У дельфинов возьмут образцы ДНК, чтобы попытаться выяснить причины, по которым они выбрасываются на берег.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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