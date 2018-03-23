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|Иванка Трамп сняла клип про сакуры в снегу под окнами президента США. Видео
|23.03.2018 08:53
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Дочь президента США Иванка Трамп сняла на видео усыпанный снегом сад Белого дома.
Ролик она опубликовала в Instagram.
После инаугурации Дональда Трампа, его семья поселилась в Белом доме по американской традиции. Одну из комнат поместья заняла дочь президента от первого брака Иванка и ее муж Джаред Кушнер.
Женщина поделилась видео, на котором видно одно из красивейших мест в Белом доме — Розовый сад. Во время съемок Иванка Трамп отмечает, что снег не прекращается.
Также в ролике мелькают окна Овального кабинета, где работает Дональд Трамп.
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