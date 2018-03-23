Под прикрытием шоу для патриотов, Порошенко в поте лица "пахает" на "Большую сделку" и Трампа-Путина. Веря, что это гарантирует ему безопасный отход в 2019-м. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"А пока все информпространство обсуждает "Шоу Савченко", Порошенко продолжает планомерно выполнять свои задачи от Вашингтона по вводу миротворцев на Донбасс. Основная цель - показать, что Украина поддерживает российскую резолюцию с дополнениями (то есть - "план Расмуссена", написанный Вашингтоном и Москвой).

После экстренной поездки в Кувейт (непостоянный член Совбеза ООН) Порошенко быстренько встретился с главой МИД Франции Ле Дрианом, где также активно лоббировал ввод миротворцев.

И - добивался одобрения миротворческой миссии на уровне "нормандской четверки". К слову, Франция - член Совбеза ООН и также будет голосовать за резолюцию по миротворцам.

Теперь Порошенко осталось заручиться поддержкой Меркель.

Немецкий канцлер, конечно, не в восторге от "Большой сделки" Трампа-Путина и понимает, что вопрос Донбасс решили без нее.

Но формально отказать Украине, как стране, где идет война, она не может.

Поэтому также поддержит американо-российский план по миротворцам в рамках "нормандской четверки", где Меркель ключевой представитель Запада.

В общем, под прикрытием шоу для патриотов, Порошенко в поте лица "пахает" на "Большую сделку" и Трампа-Путина. Веря, что это гарантирует ему безопасный отход в 2019-м..." - Высказал мнение Дмитрий Корнейчук.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить Украину в ближайшее время. Об этом шла речь во время встречи Порошенко с министром по делам Европы и иностранным делам Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает официальный сайт президента.

Глава государства выразил благодарность за неизменную поддержку Францией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также четкую позицию в непризнании выборов президента России на территории украинского Крыма, говорится в сообщении.

Президент Порошенко и министр Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая бы охватывала всю оккупированную территорию Украины, включая украинско-российский участок границы.

Стороны поддержали важность безопасности выполнения условий Минских договоренностей и весомое значение продолжения работы в Нормандском формате. Собеседники также поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельное внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции.

Важное внимание также было уделено продолжению курса реформ в Украине при поддержке со стороны ЕС, в том числе Франции.

Президент Украины возобновил приглашение президенту Французской Республики посетить Украину в ближайшее время.

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