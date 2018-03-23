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Президент Перу объявил об отставке на фоне коррупционного скандала
23.03.2018 09:13
Президент Перу Педро Кучински заявил, что в искусственно созданной ситуации, где его сделали виновным в том, чего он не совершал, отставка – лучший вариант для страны. Заявление последовало после обвинений оппозиционной партии "Народная сила" о попытке подкупить депутатов, чтобы не допустить импичмента Кучински.Президент назвал ситуацию "искусственно созданной". Он отметил, что стал якобы виновным в действиях, которых не совершал, следовательно считает отставку лучшим вариантом для страны.Кучински подозревали в причастности к тому, что связанные с ним фирмы получали деньги от бразильской строительной компании. В декабре парламент не смог отправить его в отставку, отмечает агентство.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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