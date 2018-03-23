Сводка Новостей
- Савченко заявила, что изолятор СБУ "в некоторых моментах" хуже, чем у врага
- В Киеве мошенник пытался обменять 11000 фальшивых долларов
- В полиции подтвердили, что проводят обыски на базе "Национального корпуса"
- Силовики пришли на базу полка "Азов" на заводе АТЕК
- Червоненко: Врачи сказали: 22-й укол морфия – и конец сознанию, мозг Ющенко не восстановится
|В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения Савченко
|23.03.2018 09:36
|
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354679558380402&id=239119129936446
Корреспондент телеканала "112 Украина" рассказал, что здание суда усиленно охраняется сотрудниками полиции и Национальной гвардии Украины. При этом, по его словам, ни прокуроров, ни адвокатов Савченко в суде пока нет. Как сообщила пресс-секретарь Шевченковского райсуда, о времени заседания и составе коллегии судей будет объявлено после результатов электронного распределения дел в суде.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее арест. В тот же день депутата задержали, 23 марта суд должен избрать ей меру пресечения. Савченко подозревают в подготовке к террористическому акту, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.
Поделитесь статьей с друзьями