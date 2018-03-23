Прокуратура направила в Шевченковский районный суд Киева ходатайство об избрании внефракционному нардепу Надежде Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Савченко подозревают в подготовке к террористическому акту, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя Фото: ЕРА "На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Н.В., подозреваемой по ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 1. ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263. Информация о времени и месте рассмотрения указанного ходатайства будет сообщена дополнительно", – сказано в сообщении. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354679558380402&id=239119129936446 Корреспондент телеканала "112 Украина" рассказал, что здание суда усиленно охраняется сотрудниками полиции и Национальной гвардии Украины. При этом, по его словам, ни прокуроров, ни адвокатов Савченко в суде пока нет. Как сообщила пресс-секретарь Шевченковского райсуда, о времени заседания и составе коллегии судей будет объявлено после результатов электронного распределения дел в суде.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее арест. В тот же день депутата задержали, 23 марта суд должен избрать ей меру пресечения. Савченко подозревают в подготовке к террористическому акту, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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