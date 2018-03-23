В скандальном обвинении Надежды Савченко, которое озвучил с трибуны Рады генпрокурор Юрий Луценко, уже обнаружили слабые места.

Съемочная группа ТСН побывала в Хмельницком возле воинской части А-0553 8-го полка специального назначения, которая фигурирует как место хранения оружия Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном, а также место проведения их переговоров с офицерами части.

Как оказалось, что о фигуранте этих переговоров с фамилией или позывным "Березень" там слышат впервые, а Надежду Савченко и в глаза не видели.

"Если бы из офицеров, мы бы знали. Такой фамилии мы даже не знаем", - удивленно объяснили охранники КПП на входе в части.

Журналисты попытались также встретиться с руководством воинской части и хотели воочию увидеть тот кабинет, где была установлена скрытая камера и записывалось показанное в Верховной Раде видео. Однако в этом им отказали.

На оперативном видео СБУ невозможно распознать, где именно его снимали, а лица собеседников Савченко и Рубана закрыты.

По данным следователей, на территории данной воинской части хранился запас оружия, который Рубан в ноябре прошлого года вывез из неконтролируемой территории Донбасса. Именно эти боеприпасы, бесспорно, мятежники планировали использовать в реализации своих намерений в Киеве.

Однако каким именно образом запас попал на территорию военной части в Хмельницком и сохранялся ли там под контролем СБУ, выяснить так и не удалось – руководство части эту информацию не комментирует, а дежурные на КПП и военные, которые там служат, уверяют, что Рубана и Савченко никогда не видели.

"Мы же посменно. Во время нашей смены не было. Рубана я вообще не знаю в лицо, но Савченко б узнал. Здесь на территорию и кошка не зайдет - не то что Савченко бы здесь не проникла", - заверил один из охранников.

Не удалось журналистам попасть и на полигон, где Рубан и Савченко, где 1 декабря якобы стреляли из крупнокалиберной винтовки. В их просьбе в генштаб Вооруженных сил Украины посетить воинскую часть, где проходили эти переговоры, а также хранилось оружие, завезенное с территории так называемой "ДНР" им отказали со ссылкой на следственные действия.

Напомним, что по данным следствия, через неделю после перевозки оружия из зоны АТО участники "заговора" собирались в Хмельницком на территории воинской части.

Сегодня, в пятницу, 23 марта, состоится заседание Шевченковского райсуда Киева, в ходе которого будет избрана мера пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко. По предварительным данным, заседание должно начаться в 9:00.

По словам адвоката Савченко Дмитрия Бугая, следствие будет просить, чтобы народного депутата взяли под стражу. Также по предварительным данным, Савченко целую ночь пробыла в СБУ, где ее допрашивали.

Шевченковский райсуд Киева получил ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде ареста. Об этом говорится на странице суда в Facebook.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. - подозреваемого по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 , ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 ", - говорится в сообщении.

В "деле Савченко" - трое свидетелей со стороны обвинения.

Как стало известно "Вестям", все они в уголовном производстве проходят под вымышленными именами.

Причина: боятся за свою жизнь и здоровье.

Поэтому к ним применена программа защиты свидетелей.

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