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В ЕС рассчитывают, что в деле Савченко Украина будет придерживаться верховенства права
23.03.2018 09:44
В Европейском союзе заявили, что знают о лишении нардепа Надежды Савченко парламентского иммунитета. Накануне Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности Фото: ЕРА "Мы осведомлены об отмене парламентского иммунитета депутату Надежде Савченко. Мы ожидаем, что верховенство права и ее права будут соблюдены", – заявил спикер блока.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее арест. В тот же день депутата задержали. 23 марта Шевченковский районный суд Киева должен избрать ей меру пресечения.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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