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Песков рассказал, что Путин назвал результаты выборов неожиданными для него
23.03.2018 10:16
Российский народ на выборах президента объединился "вокруг сильного лидера", считает пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Путин лидирует с 76,66% голосов Фото: ЕРА "Он сам сказал, что это было довольно неожиданным для него", – вспомнил Песков.По мнению пресс-секретаря, на результаты выборов повлияло международное давление на Россию, которое объединило граждан "вокруг сильного лидера".Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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