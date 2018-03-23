В пятницу, 23 марта, в Нацкорпусе заявили, что полиция блокирует их центральный штаб в Киеве на проспекте Победы, 83. Здесь, на заводе АТЕК находится тренировочная база "Азова".

Сообщение об этом появилось на странице Нацкорпуса в Facebook.

Также организация обнародовала видео. На нем видно, что у здания дежурит патрульная полиция. По данным комментатора, внутри здания находятся вооруженные представители спецподразделений.

"Полиция ворвалась внутрь и все там заблокировала. Никого не пропускают. Недавно пустили только Билецкого", - заявили в Нацкорпусе.

Напомним, что сегодня под Шевченковским райсудом Киева, где сегодня собираются избрать меру пресечения Надежде Савченко, собираются ее сторонники. В вестибюле суда дежурят около 20 правоохранителей в обмундировании и бронежилетах.

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