По словам адвоката нардепа Надежды Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дело Савченко будет рассматривать судья Сидоров Фото: ЕРА Рассматривать дело будет судья Евгений Сидоров.При этом в расписании суда заседание по уголовному делу, которое рассмотрит Сидоров назначено на 11.00.По словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее арест. В тот же день депутата задержали. 23 марта Шевченковский районный суд Киева должен избрать ей меру пресечения.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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