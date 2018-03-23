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Червоненко: Врачи сказали: 22-й укол морфия – и конец сознанию, мозг Ющенко не восстановится
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23.03.2018 10:32
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Украинский политик и бизнесмен Евгений Червоненко в интервью
главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что в
ночь отравления третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2004
году "остался один с этим испытанием". Червоненко: Меня нельзя
заставить. Мне нужно делать то, что опережает все, и то, чего не
может сделать никто. Так было и с Ющенко Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com В 2004 году во время президентской кампании Ющенко
Червоненко возглавлял его охрану."Меня нельзя заставить. Мне нужно
делать то, что опережает все, и то, чего не может сделать никто.
Так было и с Ющенко. Так было очень много раз в моменты, когда
думать некогда. Когда-нибудь мы с Третьяковым (Александр
Третьяков, в 2004 году – заместитель руководителя
избирательного штаба Ющенко. – ) расскажем, как мы
его вывозили. Можете представить мою ночь? Порошенко (Петр
Порошенко, в 2004 году – заместитель руководителя штаба
коалиции "Сила народа". – ) и Зинченко
(Александр Зинченко, в 2004 году – руководитель
избирательного штаба Ющенко. – ) требуют, чтобы он
ехал на митинг. Во Львове стоит 300-тысячная демонстрация. Кричат:
"Шеф, все пропало!". Я выхожу, спрашиваю: "Что пропало?" Все уже
говорят – отпевать. Врачи сказали: 22-й укол морфия – и
конец сознанию, мозг не восстановится", – рассказал он.По
словам политика, он "остался один с этим испытанием"."Глухая ночь,
я один. Катерина Михайловна (жена Ющенко Екатерина. –
) ушла с госохраной. Я должен был принимать какие-то
решения", – сказал Червоненко.Он отметил, что Ющенко тогда был
в палате."Не буду дальше рассказывать. Просто я понял простую вещь.
Я не активист синагоги, я туда не хожу. Мой брат туда ходит как на
работу. Я живу по правилам. Но тогда я стал на колени.
Стал. Мне надо было найти силы попросить у Бога: "Господи, не
ради меня". Хотя еврею – начальнику охраны никто бы не простил
привезенный под мышкой труп лидера нации. Часто говорят: "Вот, не
уберег". Это ложь! Я делал все. Я год жил грибным человеком. Ходил
за ним всегда и везде. В ту ночь, о которой я рассказываю, мы пошли
на операцию, которой не было в штатном протоколе гражданского
лечения. Помогла военно-полевая медицина. Я кивнул, я дал согласие.
За это решение я бы отвечал по австрийским законам. А там –
тариф за такое. Я не родственник. Но надо было принимать
решение", – рассказал он.По версии следствия, Ющенко отравили
в ходе президентской кампании в сентябре 2004 года во время ужина
на даче бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка. Правоохранители до
сих пор не предъявили никому обвинения в покушении на жизнь
третьего президента Украины.В декабре 2017 года бывший
зампредседателя СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский,
который возглавлял службу безопасности Ющенко, отвечая на
вопрос, почему он не уберег политика от отравления, сказал: "Он
недооценил угрозу, наверное: сделал ставку на людей, которые не
были профессионалами, но имели материальные блага".В феврале
2018-го экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что у него
есть "железные сомнения в самом факте отравления".
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