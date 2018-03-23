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|Силовики пришли на базу полка "Азов" на заводе АТЕК
|23.03.2018 10:35
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На территории завода проводят следственные действияСпецназовцы Нацполиции утром в пятницу пришли на базу партии "Национальный корпус" и полка Нацгвардии "Азов" на территории заброшенного машиностроительного завода "АТЕК" возле станции метро "Святошин" в Киеве.
Фото: скрін
Как видно на видео, обнародованном в Facebook "Нацкорпусу", у входа на завод стоят около 10 силовиков в масках и с оружием. По словам одного из силовиков, правоохранители проводят на территории завода следственные действия.
Полиция никого на "АТЕК" не пускала, пока не пришел нардеп и руководитель полка "Азов" Андрей Белецкий. Вместе с ним на территорию завода прорвались около 20 его сторонников. Правоохранители не открывали огонь.
Напомним, в января 2016 года между "Азовом" и администрацией ЗАО "АТЕК" был заключен договор об аренде всей территории, цехов, складов, подсобных помещений и вспомогательных сооружений завода.