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В полиции подтвердили, что проводят обыски на базе "Национального корпуса"
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23.03.2018 10:40
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Национальная полиция Украины по решению суда проводит обыски на
территории завода "АТЕК" в Киеве, заявил спикер Нацполиции Ярослав
Тракало. При этом он не уточнил, связаны ли следственные действия с
деятельностью партии "Национальный корпус", база которой
расположена на этом заводе. В "Национальном корпусе" заявили утром
23 марта, что правоохранители заблокировали базу партии Фото:
mvs.gov.ua "Следственные действия там проводятся по решению суда
сотрудникам Главного следственного управления департаментов защиты
экономики и внутренней безопасности", – сказал Тракало.При
этом он не уточнил, связаны ли обыски с деятельностью
"Национального корпуса".В "Национальном корпусе" заявили утром 23
марта, что правоохранители заблокировали базу партии. По словам
представителей политсилы, полицейские ломали мебель и ворота,
забирали оборудование. В партии предположили, что обыски, вероятно,
связаны с делом внефракционного нардепа Надежды Савченко. 22
марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и
дал согласие на ее арест. В тот же день депутата
задержали, 23 марта суд должен избрать ей меру
пресечения. Савченко подозревают в подготовке к
террористическому акту, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.
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