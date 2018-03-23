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В Киеве мошенник пытался обменять 11000 фальшивых долларов
23.03.2018 10:43
В Киеве плут пытался обменять 11000 фальшивых долларов
Почти все купюры оказались подделкой
В одном из пунктов обмена валют в Киеве 25-летний локальный житель пытался обменять 11000 фальшивых долларов.
В Киеве мошенник пытался обменять 11000 фальшивых долларов Фото: facebook.com/permalink

Через интернет плут договорился об обмене с владельцем обменного пункта, -  рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Он передал кассиру 11000 долларов, упакованных банковским способом. В результате проверки оказалось, что только часть купюр были настоящими, другие - высококачественная подделка.

Кассир пытался поймать мошенника, однако тот убежал. На выходе его уже ждали патрульные. При попытке побега плут сбил одного из них и провоз на капоте.

Мужчину удалось поймать, правоохранители готовятся объявить ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото:kyiv.gp.gov.ua

Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поступления.

Напомним, киберполиции Полтавской области пресекла деятельность преступной группы, члены которой под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО, лечение детей и оказания помощи социально незащищенным слоям населения, присвоили более 7 млн грн .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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