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|В Киеве мошенник пытался обменять 11000 фальшивых долларов
|23.03.2018 10:43
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Почти все купюры оказались подделкойВ одном из пунктов обмена валют в Киеве 25-летний локальный житель пытался обменять 11000 фальшивых долларов.
Фото: facebook.com/permalink
Через интернет плут договорился об обмене с владельцем обменного пункта, - рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Он передал кассиру 11000 долларов, упакованных банковским способом. В результате проверки оказалось, что только часть купюр были настоящими, другие - высококачественная подделка.
Кассир пытался поймать мошенника, однако тот убежал. На выходе его уже ждали патрульные. При попытке побега плут сбил одного из них и провоз на капоте.
Мужчину удалось поймать, правоохранители готовятся объявить ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Фото:kyiv.gp.gov.ua
Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поступления.
Напомним, киберполиции Полтавской области пресекла деятельность преступной группы, члены которой под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО, лечение детей и оказания помощи социально незащищенным слоям населения, присвоили более 7 млн грн .