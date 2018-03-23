В Национальном корпусе прокомментировали обыски завода АТЭК. По данным пресс-службы организации, полиция блокирует их центральный штаб в Киеве на проспекте Победы, 83. Здесь находится тренировочная база "Азова".

На странице Нацкорпуса в Фейсбуке обнародовано видео на котором видно, что у здания дежурит патрульная полиция. Они блокируют здание и никого не пропускают внутрь, кроме Андрея Билецкого.

По словам членов Нацкорпуса, блокада началась после заявления лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого по поводу суда над Савченко. Он назвал ее арест "политическим цирком" и усомнился в версии следствия.

Также Национальный корпус ведет кампанию против николаевского губернатора Алексея Савченко из-за самоубийства летчика Владислава Волошина. Они планируют протесты против него на 29 марта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира