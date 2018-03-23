Согласно указанию ВРУ

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает " Укринформ ".

"Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции", - говорится в повидомленни.Зазначаеться, что министерство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.