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Кабмин начал создавать Министерство по делам ветеранов
23.03.2018 11:22
Кабмин начал создавать Министерство по делам ветеранов
Согласно указанию ВРУ
Кабинет министров начал работу над созданием Министерства по делам ветеранов, этот процесс продлится месяц.
Кабмин начал создавать Министерство по делам ветеранов

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает " Укринформ ".

"Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции", - говорится в повидомленни.Зазначаеться, что министерство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.

Напомним, прежний воин АТО Валентин Манько, который сейчас возглавляет общественную организацию "Единый союз патриотов Украины", выиграл конкурс на должность председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции .

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