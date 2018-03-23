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|Кабмин начал создавать Министерство по делам ветеранов
|23.03.2018 11:22
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Согласно указанию ВРУКабинет министров начал работу над созданием Министерства по делам ветеранов, этот процесс продлится месяц.
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает " Укринформ ".
"Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции", - говорится в повидомленни.Зазначаеться, что министерство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.
Напомним, прежний воин АТО Валентин Манько, который сейчас возглавляет общественную организацию "Единый союз патриотов Украины", выиграл конкурс на должность председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции .