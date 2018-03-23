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В Одесской области выпал желтый снег
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23.03.2018 11:26
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Мэр Измаила Одесской области Андрей Абрамченко заявил, что
специалисты Дунайской гидрометобсерватории не обнаружили вредных
химических веществ в осадках, выпавших в городе в ночь на 23 марта.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Экспертиза
показала, что кислотность представленных образцов снега
нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь Фото: izmnews.info
Как заявил в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко, образцы снега
были направлены на исследования в Дунайскую гидрометеорологическую
обсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы
Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты
потребителей."Лабораторные исследования, проведенные специалистами
Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность
представленных образцов снега нейтральная, в осадке –
песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено.
Выводы Одесского лабораторного центра Государственной службы
Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты
потребителей будут позже. Машина с образцами выпавшего снега
выехала в Одессу", – добавил Абрамченко.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2015652995425524&id=100009425299308
Он также опубликовал в соцсети заключение экспертов.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2015664978757659&id=100009425299308
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