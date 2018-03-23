Мэр Измаила Одесской области Андрей Абрамченко заявил, что специалисты Дунайской гидрометобсерватории не обнаружили вредных химических веществ в осадках, выпавших в городе в ночь на 23 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Экспертиза показала, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь Фото: izmnews.info Как заявил в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко, образцы снега были направлены на исследования в Дунайскую гидрометеорологическую обсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей."Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено. Выводы Одесского лабораторного центра Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей будут позже. Машина с образцами выпавшего снега выехала в Одессу", – добавил Абрамченко. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2015652995425524&id=100009425299308 Он также опубликовал в соцсети заключение экспертов. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2015664978757659&id=100009425299308 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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