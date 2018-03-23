Центризбирком РФ признал выборы президента РФ, которые выиграл нынешний глава Кремля Владимир Путин, состоявшимися и действительными. Путин официально объявлен победителем Фото: ЕРА Центризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.Всего Путин набрал 56 430 712 голосов. На зарубежных участках за него проголосовали 85,02% избирателей.На втором месте кандидат от КПРФ Павел Гудинин – 11,77% голосов, на третьем – Владимир Жириновский с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68% избирателей, Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее процента голосов.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Путин назвал результаты выборов неожиданными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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