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Глава Ryanair посетил Киев
23.03.2018 11:46
Глава Ryanair посетил Киев
Ryanair все же будет работать в Украине
В четверг, 22 марта, глава лоукостера Ryanair Майкл О'Лири прибыл в аэропорт Борисполь.
Глава Ryanair посетил Киев

Фотографию головы Ryanair в аэропорту опубликовал министр инфраструктуры Владимир Емельян.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры. 

Как известно, 15 февраля г лавный адвокат и секретарь Ryanair Юлиуш Коморек заявил, что Украина станет новым направлением для лоукост авиакомпании , а рейсы начнут выполнять с осени 2018 года. 

В среду вечером, 21 февраля, в аэропорту Борисполь приземлился первый самолет ирландского лоукостера Ryanair.  

Ранее министр инфраструктуры Владимир Емельян рассказал, что  переговоры с лоукостером Ryanair  находятся на завершающем этапе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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