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|"Национальный корпус" об обысках на базе партии: власть продолжает позорную практику политического давления
|23.03.2018 11:50
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https://www.facebook.com/politicalpartynationalcorps/posts/1583218248461034
В "Национальном корпусе" заявили утром 23 марта, что правоохранители заблокировали базу партии. По словам представителей политсилы, полицейские ломали мебель и ворота, забирали оборудование. В партии предположили, что обыски, вероятно, связаны с делом внефракционного нардепа Надежды Савченко.Официальный представитель Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил, что в "Национальном корпусе" проходят обыски. При этом он не уточнил связаны ли они с деятельностю партии.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали, 23 марта суд должен избрать ей меру пресечения. Савченко подозревают в подготовке к террористическому акту, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.
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