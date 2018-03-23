В "Нацкорпусе" считают, что полиция провела обыски на базе партии для того, чтобы запугать активистов и сторонников партии. "Национальный корпус": Силовики ломали мебель и ворота, забирали оборудование Фото: Національний корпус / Facebook Отмечается, что обыски прошли без присутствия следователя и понятых."Убеждены, что давление осуществляется непосредственно по указанию с Банковой", – говорится в сообщении. В партии считаю, что действия полиции призваны запугать активистов и сторонников "Нацкоруса"."Этими действиями нынешняя власть продолжает позорную практику политического давления и преследований, присущую предыдущем преступному режиму", – заявили в партии. https://www.facebook.com/politicalpartynationalcorps/posts/1583218248461034 В "Национальном корпусе" заявили утром 23 марта, что правоохранители заблокировали базу партии. По словам представителей политсилы, полицейские ломали мебель и ворота, забирали оборудование. В партии предположили, что обыски, вероятно, связаны с делом внефракционного нардепа Надежды Савченко.Официальный представитель Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил, что в "Национальном корпусе" проходят обыски. При этом он не уточнил связаны ли они с деятельностю партии.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали, 23 марта суд должен избрать ей меру пресечения. Савченко подозревают в подготовке к террористическому акту, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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