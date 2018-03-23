В компании планируют за первый год работы на территории Украины перевезти 1 млн украинском

"Авиакомпания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро", - говорится в заметке на официальной странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

Поэтому в компании планируют за первый год работы на территории Украины перевезти 1 млн украинском.

"Первые полеты самолетов компании ожидаем в октябре, ведь для Украины нужно закупить отдельные самолеты, создать соответствующую инфраструктуру", - отметил гарант.

Напомним, в четверг, 22 марта, глава лоукостера Ryanair Майкл О'Лири прибыл в аэропорт Борисполь .