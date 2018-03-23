"Под Силвер-Лэйк". Опубликован трейлер фильма с Гарфилдом. Видео
23.03.2018 11:58
Трейлер картины "Под Силвер-Лэйк" с участием актера сериала "Доктор
Кто" и фильма "Еще одна из рода Болейн", Энждрю Гарфилдом,
разместили на канале Movieclips Trailers в YouTube. Главный герой
расследует убийство влиятельной персоны в области независимой
музыки. Роли также исполнили Райли Кио, Джимми Симпсон, Тофер
Грейс, Заша Мэмет, Калли Эрнандес. Премьера запланирована на 22
июня 2018 года. | Гарфилд исполнил главную роль Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube