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"Под Силвер-Лэйк". Опубликован трейлер фильма с Гарфилдом. Видео
23.03.2018 11:58
Трейлер картины "Под Силвер-Лэйк" с участием актера сериала "Доктор Кто" и фильма "Еще одна из рода Болейн", Энждрю Гарфилдом, разместили на канале Movieclips Trailers в YouTube. Главный герой расследует убийство влиятельной персоны в области независимой музыки. Роли также исполнили Райли Кио, Джимми Симпсон, Тофер Грейс, Заша Мэмет, Калли Эрнандес. Премьера запланирована на 22 июня 2018 года.   | Гарфилд исполнил главную роль Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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